Asola, la Biblioteca Torresano del capoluogo e della frazione di Castelnuovo da oggi sono raggiungibili anche via Skype

ASOLA La Biblioteca comunale “Torresano” del capoluogo e la Biblioteca della frazione di Castelnuovo sono chiuse fino al 3 dicembre per l’emergenza sanitaria, ma le bibliotecarie stanno lavorando per i lettori e hanno iniziato a catalogare i numerosi libri acquistati grazie al finanziamento Mibact, con la riorganizzazione degli spazi e degli scaffali delle due strutture culturali. Alla Biblioteca asolana è stato infatti concesso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo uno speciale contributo di 10mila euro per ampliare la qualità dei servizi, che già oggi presenta un numero molto alto di prestiti. Nuovi libri, con particolare attenzione ai piccoli lettori, che potranno trovare nuove storie da leggere nel già ampio catalogo offerto agli utenti. “Grandi sorprese – spiega la responsabile dott.ssa Raffaella Salvalai – aspettano i nostri affezionati lettori alla riapertura: stiamo anche pensando a modalità alternative affinché i libri possano arrivare agli utenti in totale sicurezza. Ricordo inoltre che la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine è sempre aperta e le persone non devono esitate a contattarci attraverso i nostri canali, telefonicamente al numero 0376-720645 oppure all’indirizzo email: biblioteca@comune.asola.mn.it. Da oggi, inoltre, le Biblioteche di Asola e Castelnuovo saranno raggiungibili anche attraverso Skype negli orari di apertura ai seguenti indirizzi: “Biblioteca Asola” e “Biblioteca Castelnuovo”.

Paolo Zordan