Asola – Piccoli chef alle prese con ricette ispirate al Chiese

Asola Gli Istituti Comprensivi di Asola e di Canneto sull’Oglio, nell’ambito del Progetto “Io sono il Fiume, il Fiume è me. La cura del Chiese per una nuova consapevolezza territoriale”, hanno organizzato il Concorso “Il fiume a tavola” con l’ideazione di un menu che è diventato un esercizio strategico per sviluppare sensibilità ecologica e consapevolezza territoriale. Lo scopo della manifestazione era quello di valorizzare il territorio del fiume, i suoi prodotti, la sua storia per far riflettere gli studenti sullo stretto legame tra la presenza dell’elemento “fiume” e le tradizioni culinarie. Hanno partecipato al concorso gli alunni frequentanti le classi prime delle medie di Asola e gli alunni frequentanti le classi seconde delle medie di Canneto sull’Oglio. Ogni classe partecipante ha realizzato un menù di portate (l’antipasto, un primo, un secondo e il dessert) incentrato su materie prime e tradizioni legate al fiume o comunque al territorio. Ciascun elaborato è stato presentato in versione sia cartacea che digitale. Sempre nelle due versioni, ai fini della documentazione del percorso fatto, è stato chiesto di allegare ai menù, in documenti separati, le ricette dei piatti. Presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo si è tenuta la premiazione del concorso “Il fiume a tavola”, al quale hanno collaborato ben sette ristoratori della zona, portando direttamente la loro esperienza in aula ad alcune classi della scuola secondaria di primo grado. Erano presenti alla cerimonia il presidente della Provincia Carlo Bottani, i dirigenti degli Istituti Comprensivi di Asola e di Canneto sull’Oglio, i sindaci e gli amministratori locali. Nel corso dell’evento sono state premiate le classi prima A di Asola e seconda A di Acquanegra. Menzione speciale per la realizzazione di un menù inclusivo è andato invece alle classi di Asola e Canneto. Le classi vincitrici (una per ogni Istituto Comprensivo) si sono aggiudicate un mini-stage presso i ristoranti locali coinvolti nell’iniziativa. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di riconoscimento per la partecipazione al Concorso.