Castiglione, fronte comune contro il Polo Logistico in zona Valle

Castiglione La battaglia per dire no al Polo Logistico in zona Valle continua. Anzi, con il passare delle settimane, si inasprisce sempre di più. Se da una parte c’è il comune di Lonato che ha avviato l’iter di costruzione, dall’altra vi è il fronte, con l’amministrazione di Castiglione in testa, assolutamente contrario all’insediamento al confine con il territorio del capoluogo morenico. E per ribadire tale dissenso, ieri pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa congiunta della maggioranza che sostiene il sindaco Enrico Volpi. Ad introdurre il dibattito, per la Lega, Roberto Confalonieri: «Crediamo sia importante che le forze politiche che sostengono quest’azione di governo facciano sentire la propria voce. Siamo pronti a fare resistenza comune con gli altri enti e le associazioni per contrastare la realizzazione di quest’opera». Dello stesso avviso anche Massimo Lucchetti, assessore ed esponente di Fratelli d’Italia: «Bisogna sottolineare che questo insediamento andrebbe ad interessare non solo il nostro territorio e quello di Lonato, ma un’area molto più vasta. L’accento va posto sull’impatto idrico-geologico in quanto la grande piattaforma di asfalto e cemento che si andrebbe a creare destabilizzerebbe l’intera falda acquifera». A prendere la parola poi Giacomo Belgiovine per Forza Italia: «Noi non siamo per il no a priori, ma per il confronto costruttivo e per cercare di trovare un’alternativa al Polo Logistico in quell’area. Un insediamento del genere in quel luogo non è compatibile con la presenza del SIC, in quanto andrebbe a deturpare in maniera irresponsabile un sito ecologico e le sue specie protette. È opportuno ripensare al progetto nella sua integrità». A seguire il pensiero di Alberto Bignotti per i Civici: «Come amministratori abbiamo il dovere di informare i cittadini ed in questo caso trovare ogni strada per scongiurare la realizzazione di tale struttura». In chiusura anche l’intervento del primo cittadino aloisiano Enrico Volpi: «Il nostro punto di vista sulla questione è già ben noto a tutti. La nostra azione a riguardo è forte e decisa e continuerà ad esserlo in tutte le sedi opportune, TAR compreso. Siamo in contatto costante con Regione Lombardia e nei prossimi giorni incontreremo l’assessore all’agricoltura Alessandro Beduschi e quello all’ambiente Giorgio Maione».