Castiglione – Sorpresi a rubare tra le corsie del Famila. I carabinieri arrestano due ladri

Castiglione Sorpresi a rubare nelle corsie del supermercato Famila di via Mazzini, in due vengono fermati e arrestati dai carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando i due sono stati scoperti, a quanto pare, da uno dei dipendenti del negozio. A quel punto è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati a sirene spiegate i carabinieri di Castiglione, che hanno preso in consegna i due soggetti i quali alla fine sono stati portati nella sede della Compagnia per le formalità di rito. (gb)