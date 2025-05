Attesa finita: riecco i lavori allo storico ponte di barche di Commessaggio

COMMESSAGGIO – Il paese rivedrà presto il suo profilo migliore, quella cartolina che in un solo click inquadra il torrazzo gonzaghesco e il ponte di chiatte che collega il comune affacciato sul Navarolo al territorio sabbionetano dal capo opposto del ponte. La vicenda ha vissuto momenti ruvidi tra l’amministrazione comunale e l’azienda incaricata dei lavori, quindi le immagini pubblicate ieri sul profilo Facebook dell’ente locale hanno intercettato immediatamente il consenso dei cittadini proprio perché in passato si sono registrati ritardi e polemiche. Finalmente però sembra che tutto si concluderà a stretto giro con esito positivo: il ponte tornerà a essere, oltre che tragitto delle passeggiate estive dei cittadini, anche l’importante raccordo con Commessaggio Inferiore. «Abbiamo incalzato l’impresa Oxpe a riprendere i lavori nel contesto di una risoluzione contrattuale – commenta il sindaco Alessandro Sarasini – chiedendo un crono-programma per scandire i tempi certificati fino all’ultimazione del ponte prevista in circa 40 giorni, anche con il supporto di due imprese, una di Colorno e l’altra di Sabbioneta. Verso la fine della settimana sono state riallineate le barche e sistemati i dormienti di legno. Infine – conclude il primo cittadino commessaggese – è stata posizionata la struttura metallica per evitare sprofondamenti mentre manca ancora l’assito per il calpestio».

Le tappe per raggiungere la fine dei lavori sono state definite e questo è un passo importante il riutilizzo del manufatto.