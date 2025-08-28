Auto finisce nel Po, morti due anziani a bordo

SAN BENEDETTO PO Questa mattina alle ore 9,00 in San Benedetto Po (MN), strada Argine Po Nord – località Brede -, un automobilista ha notato che un’autovettura Fiat Panda di colore bianco, per cause a lui sconosciute in un tratto di strada rettilineo fuoriusciva dalle sede stradale attraversando degli alberi e terminando la corsa nelle acque del fiume Po.

Il testimone dava immediatamente l’allarme e sul posto giungevano i Vigili del Fuoco, i Carabinieri delle Stazioni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, e la Polizia Locale del comune di San Benedetto Po.

A causa della folta vegetazione presente sugli argini del grande fiume, veniva fatto alzare in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco, per ispezionare la zona. Intervenivano anche due squadre dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco che, grazie alla collaborazione di alcuni privati cittadini che mettevano a disposizione le loro piccole imbarcazioni, effettuavano una ricognizione e si immergevano nelle profonde acque del Po.

Dopo una lunga ricerca i sommozzatori individuavano l’autovettura adagiata sul fondale del fiume, con all’interno i corpi di due persone. Con difficoltà i sommozzatori sono riusciti a portare in superficie i due corpi, mentre l’autovettura verrà recuperata nei prossimi giorni.

Con probabilità l’incidente si è verificato a causa di un malore del conducente dell’autovettura, non essendo state trovate tracce di frenate sull’asfalto, tra l’altro asciutto