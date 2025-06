Auto incastrata nel passaggio a livello colpita dal treno: la conducente si è messa in salvo

ASOLA Tragedia sfiorata questa mattina alle 11 ad Asola. Una donna di 71 anni ha attraversato con la sua auto un passaggio a livello presente sulla strada per Cadimarco sulla tratta ferroviaria Parma – San Zeno, rimanendo bloccata tra le due sbarre ormai chiuse. Poiché stava sopraggiungendo un treno, la donna abbandonava il veicolo sui binari, mettendosi in salvo. Il treno, seppur a bassa velocità, colpiva il veicolo danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Asola per il primo intervento. Successivamente è giunto sul posto personale della Polizia Ferroviaria di Cremona, per i rilievi del caso. Dopo le 13 il traffico ferroviario sulla tratta era ancora interrotto.