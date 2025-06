Rugby Serie A Elite – Gamboa: “Spiace per Pavan, ma pronti per un’altra sfida”

VIADANA Il terremoto rugbystico di Viadana con l’addio del tecnico Gilberto Pavan non poteva non scuotere l’ambiente nel suo profondo. «Ho lavorato con Gibo dal 2015 – spiega il gm Ulises Gamboa – penso che la sua sia una scelta personale che va accettata pur non condividendola. In dieci anni abbiamo fatto tante cose e se lui ha pensato che il suo percorso a Viadana fosse al capolinea, non posso fare altro che prenderne atto, ovviamente augurando il meglio a lui e alla sua famiglia e mi auguro che porti con sé dei buoni ricordi di questo club che ci ha visti iniziare, andando avanti e indietro tra Viadana e Bondanello per portare sul pulmino i ragazzi che dovevano allenarsi, fino a disputare con Viadana due finali scudetto. Questo week-end ci troveremo con Giulio Arletti per trovare la migliore soluzione per questo club che continuerà con la filosofia legata alla formazione di allenatori. Sono curioso di ciò che mi chiederà il presidente, e di quale tipo di sfida andremo incontro. Sarà come sempre impegnativa e cercheremo di uscirne come abbiamo sempre fatto». Gamboa sarà il punto fermo da cui ripartirà il Rugby Viadana. «La presenza di Ulises è imprescindibile – spiega il patron giallonero – perché oltre ad aver ottenuto risultati importanti è l’unico dirigente seniores che segue i giocatori in ospedale o li accompagna per trovare soluzioni ai problemi; in questi giorni sta facendo la spola tra Roma e L’Aquila per questo tipo di situazione». L’attualità porta Arletti alla chiusura del rapporto professionale con il tecnico di Conegliano Veneto: «Quando me lo ha detto non è stata una sorpresa visti i silenzi dei giorni prima e mi dispiace molto. Il problema è che per noi scegliere un allenatore significa portare avanti un’idea che non si restringe solo all’ambito sportivo e questa interruzione è dovuta alla scelta di un professionista che, come tale, va recepita. Forse è mancata quell’alchimia che ci avrebbe condotti alla vittoria, minando il percorso condiviso. Il prossimo allenatore? Chi avrà la guida tecnica avrà anche la responsabilità non solo di allenare un gruppo di giocatori, ma di rappresentare al meglio la Società che ripone in lui la fiducia». I nomi che ricorrono con maggiore insistenza sono quelli già emersi nella giornata di martedì: Madero e Tejerizo provenienti dai Caimani, ma il fine settimana sarà decisivo per avere maggiori certezze.