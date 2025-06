Calcio Terza Categoria – Brentonico: “Il Casalromano lotterà per il vertice”

CASALROMANO Roberto Brentonico, confermato alla guida del Casalromano, ha le idee chiare sull’obiettivo della sua squadra. Il ds Mauro Balduchelli non si è di certo risparmiato in sede di campagna acquisti: l’organico si presenta molto competitivo. Nei giorni scorsi c’è stata la presentazione della squadra, il 21 agosto inizierà la preparazione. «Vogliamo prendere parte alla Coppa Lombardia di categoria – afferma Brentonico – , senza dimenticare la Fa Cup se verrà rifatta. In campionato puntiamo a lottare per le prime posizioni. Cremona o Mantova? Cremona sarebbe la soluzione ideale per una questione strettamente logistica. Staremo a vedere».