Calcio Promozione – Cobelli: “Castellana, ti aspetta un mese di fuoco”

Castel Goffredo Tredici punti nelle ultime sei partite del girone d’andata. Il 2019 della Castellana si è indubbiamente chiuso in crescita, portando i goffredesi dalla zona play out sino ai margini di quella play off. La squadra ha impiegato un po’ per assimilare i dettami di mister Alessandro Cobelli, anche se i molti infortuni hanno condizionato non poco il rendimento dei biancazzurri. Adesso si riparte di slancio, con grande entusiasmo, e qualche rinforzo in più: rientrato Martino Olivetti, che ha saltato completamente il girone d’andata, sono arrivati anche giocatori come Bravo, Pini e Viola a rafforzare l’organico. Ma il primo mese di campionato, tra gennaio e febbraio, sarà tutt’altro che semplice.

«La ripartenza è tosta – osserva l’allenatore Alessandro Cobelli -, nelle prime cinque partite incontreremo Vighenzi, Ome, Urago Mella, Castegnato e Desenzano. I gardesani sono a pari punti con noi, tre delle altre quattro sono le dominatrici del girone. Dobbiamo superare questo mese nel migliore dei modi. Poi vedremo a che punto saremo». Le buone notizie, però, ci sono: Pini nell’amichevole col Nuvolera ha giocato 90’. «Il ragazzo è serio – dice Cobelli – e sta svolgendo anche un lavoro supplementare per ritrovare la forma. Smaltito il malanno che l’ha tenuto fuori sino ad ora, è desideroso di tornare. Ovviamente non ha già il ritmo partita, ma potrebbe giocare, per il momento, qualche scampolo». Sulla via del recupero tutti gli altri acciaccati: «Tranne Bravo, che ne avrà per qualche giorno ancora a causa di una fastidiosa distorsione, gli altri stanno migliorando, e mi riferisco a Buonaiuto, Orlandini e Gyamfi che ho tenuto precauzionalmente a riposo nel test di Nuvolera. C’è bisogno dell’apporto di tutti per passare questa prima fase, molto impegnativa, del ritorno».