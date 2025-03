Lettera anonima a Barbasso per diffamare i carabinieri

BARBASSO (Roncoferraro) – In via Asiago a Barbasso di Roncoferraro, a fine febbraio, aveva fatto visita un insolito postino che non aveva nulla a che fare con quelli ufficiali di Poste Italiane.

Alcuni residenti della zona, infatti, avevano trovato nella cassetta della posta una lettera anonima: una missiva con la quale veniva screditato e leso l’onore dei carabinieri del luogo, nonché di una coppia di Roncoferraro.

Le indagini, condotte dai militari roncoferraresi, hanno permesso di individuare il “postino abusivo”: si tratta di un 66enne originario del luogo, ma residente in provincia di Bolzano.

Il soggetto è stato riconosciuto grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni. Inoltre sui suoi profili social, l’uomo ha imprudentemente postato copia della missiva anonima recapitata in paese. Il 66enne è stato quindi denunciato per vilipendio e diffamazione.