Avvicendamento in Forza Italia a Porto: l’assessore al Welfare lascia

PORTO MANTOVANO – Aria di avvicendamento nella giunta comunale di Porto Mantovano, anche se per il momento la questione rimane nel perimetro dell’ufficiosità. Almeno per qualche giorno ancora. Pare che nelle ultime settimane l’assessore al Welfare, Angelo Tedeschi, abbia informato il sindaco Maria Paola Salvarani e i colleghi di giunta della presenza di sopraggiunti e improrogabili impegni professionali che non gli consentirebbero di continuare a garantire la piena presenza e il livello di impegno richiesti dal ruolo istituzionale ricoperto. «L’assessore ha sempre operato con grande senso di responsabilità e trasparenza nei confronti della comunità e delle istituzioni, condividendo preventivamente la situazione con l’Amministrazione per valutare insieme le possibili decisioni, nel rispetto dei tempi e delle esigenze dell’ente – si legge nella nota diffusa -. Durante il suo mandato, l’Assessorato retto da Tedeschi ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione di situazioni di particolare fragilità, tra cui casi di codice rosso e episodi di maltrattamento ai danni di anziani, nei quali l’Assessore è intervenuto anche in modo diretto e concreto». Tra i risultati più significativi si segnala il rinnovo della convenzione per il trasporto protetto con le associazioni del territorio: un passaggio importante che ha rafforzato la collaborazione tra il Comune e il mondo del volontariato, migliorando il coordinamento dei servizi e la continuità delle attività a favore dei cittadini più fragili. «Qualora la scelta dell’assessore di rassegnare le dimissioni dovesse concretizzarsi, essa avverrà esclusivamente per ragioni di natura professionale e non per motivazioni politiche. L’Assessore mantiene infatti rapporti di piena collaborazione e stima reciproca sia con la Giunta comunale che con le associazioni e i volontari del territorio, con i quali continuerà a condividere un rapporto di fiducia e vicinanza». Detto degli impegni professionali cui è chiamato Tedeschi, emerge una questione “laterale”, tutta interna a Forza Italia. Non a caso colei pronta a recepirne le deleghe sarà con ogni probabilità Gisella Biroli, la responsabile organizzativa provinciale degli azzurri. Anche la Biroli, che risiede a San Giorgio Bigarello, entrerebbe come assessore esterno. Interpellato dal nostro giornale, Tedeschi ha confermato di essere chiamato a vincoli lavorativi che difficilmente possono “coabitare” con l’impegno amministrativo: «Confermo di aver già avvisato sindaco e colleghi di giunta di questa situazione che effettivamente mi renderebbe difficile poter garantire lo stesso livello di impegno che ho sempre ritenuto necessario per un assessorato così importante come quello al Welfare. Per questo motivo ho condiviso con l’Amministrazione l’imminente possibilità di rassegnare le dimissioni, in un percorso trasparente e responsabile. Ma prima desidero ribadire che le motivazioni non sono di natura politica: il mio unico obiettivo è assicurare che il ruolo continui a essere svolto con la dedizione e la presenza che la nostra comunità merita».

Matteo Vincenzi