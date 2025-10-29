Premiati a Borgo Virgilio gli studenti “eccellenti” delle scuole medie

BORGO VIRGILIO – L’amministrazione comunale di Borgo Virgilio ha conferito una borsa di studio del valore di 150 euro ciascuna agli studenti che, nell’anno scolastico 2024/2025, hanno conseguito la votazione massima all’esame di terza media. I riconoscimenti sono stati assegnati agli alunni delle due scuole secondarie di primo grado del territorio, situate nelle frazioni di Cerese e Borgoforte. Questo l’elenco completo degli studenti premiati durante la ceromia svoltasi nella sala consigliare di Cerese: Leonardo Carboni, Thomas Lipreri, Mariachiara Vallino, Filippo Zoboli, Giulia Gambuti, Elena Sinigalia, Taysir Toumi, Maya Carletti, Raffaele Bellini, Sebastiano Galavotti, Gurleen Kaur, Cecilia Moretti. «Premiare l’eccellenza significa investire nel futuro della nostra comunità – ha dichiarato il vicesindaco Elena Dall’Oca – e riconoscere il valore dello studio come strumento di crescita personale e collettiva». (ma.vin)