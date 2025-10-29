San Benedetto Po, arrestato 52enne per maltrattamenti: donna denunciata per oltraggio e resistenza

SAN BENEDETTO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Benedetto Po hanno arrestato un 52enne residente in paese, in esecuzione dell’ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova. L’uomo, condannato per maltrattamenti contro familiari commessi nel 2019, deve scontare 5 mesi di reclusione. È stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Durante le operazioni di esecuzione del provvedimento, i militari hanno rintracciato il 52enne all’interno dell’abitazione di una 47enne, anch’essa residente a San Benedetto Po. La donna, nel corso dell’intervento, avrebbe rivolto frasi ingiuriose ai Carabinieri e tentato di ostacolare l’accompagnamento dell’arrestato in caserma. Per tali comportamenti, la 47enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuta, in ipotesi accusatoria, responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si precisa che il procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza della donna dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza.