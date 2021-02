Bar di Revere aperto fuori orario: titolare multato dai Carabinieri

REVERE Prosegue iIncessante il lavoro dei Carabinieri di Gonzaga e Borgo Mantovano, che la sera del 4 febbraio sono stati impegnati anche nella verifica del rispetto delle normative anti Covid 19 da parte degli esercizi commerciali ovvero ad individuare assembramenti, individuando un altro esercizio pubblico, incurante delle disposizioni volte a frenare il contagio.

Questa volta si è trattato di un bar, gestito da un uomo di origini cinesi, sito in via Mirandolese a Revere di Borgo Mantovano.

Non veniva rispettato l’orario di chiusura imposto dall’attuale normativa ed all’interno, oltre le 18, vi erano ancora clienti: inflitta una sanzione di 400 euro.