Benefattrice lascia in eredità al Comune 37 ettari di terreno

MARMIROLO – Marmirolo Candida Franzoni, deceduta a inizio anno, lascia in eredità al Comune di Marmirolo un’area di 37 ettari di terreno. Le sue ultime volontà, diventate un atto concreto di generosità verso la sua comunità, sono state esplicitate in un lascito testamentario che indica l’ente comunale quale destinatario di un’ampia zona situata in gran parte nel territorio marmirolese. Una zona di grande interesse naturalistico e idrico per la presenza di alcuni bacini d’acqua, a ridosso della riserva naturalistica di Bosco Fontana ed inserita nel cuore dei cosiddetti Prati stabili costituiti da un elevato numero di specie spontanee mantenute solo con operazioni di sfalcio. L’ampia zona in questione comprende laghetti di pesca, una pista di trotto, aree di cantiere che dovranno essere col tempo bonificate. «Recentemente è stato reso pubblico il testamento in cui si dice che il Comune è l’erede – ha dichiarato il sindaco Paolo Galeotti -. Dovremo fare una richiesta di inventario e nominare un curatore. Successivamente agli iter di legge – ha precisato Galeotti – potremo pensare alla destinazione d’uso e valutare la sostenibilità dell’intervento per poter far diventare l’area fruibile. Pensiamo ad un tavolo di confronto con Arpa, Carabinieri e Forestale. Si potrà pensare ad un turismo legato alla natura, con la possibilità di realizzare progetti che potranno essere valutati insieme ai nostri cittadini». Candida Franzoni, originaria di Roncoferraro, era nata nel 1943. Proprietaria di Corte Ferranda, moglie dell’imprenditore Attilio Bertoletti, scomparso tre anni fa, è stata da sempre molto legata al territorio marmirolese.