Bertuzzi Macchine Agricole, dal 1946 sempre al servizio del mondo dell’agricoltura con vendita e assistenza

La ditta venne fondata da Angelo Bertuzzi: i primi passi nel settore della carpenteria, poi il cambio di rotta. ”La parola d’ordine è ‘esserci’: solo così possiamo andare incontro alle esigenze e alle urgenze dei clienti”

CASTELNUOVO (Asola) – Bertuzzi Macchine Agricole non è solo un punto di riferimento per l’acquisto di macchine agricole e ricambi, ma si distingue anche per l’approccio completo e personalizzato che riserva ad ogni cliente. La ditta non si limita a vendere componenti, ma si occupa di tutte le necessità legate al mondo agricolo, offrendo un servizio a 360 gradi, che comprende sia i ricambi tecnici per la riparazione dei macchinari sia una vasta gamma di articoli complementari, pensati per soddisfare ogni esigenza.

Ogni agricoltore, ogni professionista del settore, ha necessità specifiche, e Bertuzzi Macchine Agricole è pronta a rispondere a tutte. «Offriamo oltre 20mila codici di ricambi – fa sapere l’azienda -, ma la nostra attenzione non si ferma qui. Lavoriamo con passione per identificare soluzioni personalizzate che vadano oltre il semplice “ricambio”. Che si tratti di pezzi per il mantenimento dei macchinari o di accessori che ne migliorano l’efficienza, siamo in grado di fornire tutto ciò che serve per ottimizzare le attrezzature agricole. Ogni interlocutore in azienda è sempre disponibile a rispondere in tempo reale: la velocità e la precisione sono essenziali per mantenere l’efficienza e la continuità delle operazioni nel campo dell’agricoltura. L’impegno dell’impresa è fornire una consulenza completa, che parte dalla scelta del ricambio giusto per ogni macchinario e arriva a comprendere anche articoli complementari come lubrificanti, attrezzi e accessori che contribuiscono a mantenere l’intero parco macchine in efficienza. Bertuzzi offre anche soluzioni che migliorano la produttività e riducono i tempi di fermo macchina: aspetto fondamentale per chi lavora nel settore agricolo e ha bisogno che le proprie attrezzature siano sempre al massimo. «Per noi – spiegano dall’azienda asolana -, la relazione con il cliente non finisce con la vendita. Ci impegniamo a seguire ogni fase del processo, dalla scelta del ricambio, alla consegna, fino alla consulenza su come installare e mantenere i pezzi. Ogni cliente è unico e ha esigenze specifiche, e siamo sempre pronti a dare risposte rapide e soluzioni efficaci. Nel nostro settore l’innovazione è la chiave per rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo. Oltre a garantire una gamma sempre aggiornata di ricambi, continuiamo a investire in tecnologie che migliorano la gestione del nostro magazzino e il nostro servizio al cliente, assicurando rapidità e precisione nelle consegne». L’azienda è a conduzione familiare: fu fondata nel 1946 da Angelo Bertuzzi, cui sono subentrati i figli Andrea, Anna, Attilio, Enzo e Franco; oggi si sono aggiunti i nipoti Mirco Bertuzzi e Nicolò Orsini, ovvero la terza generazione.

Al via il servizio di noleggio a breve termine

Con i cinque componenti la famiglia Bertuzzi e quattro dipendenti, oggi Bertuzzi Macchine Agricole lavora anche su internet e sta ampliando la propria offerta. I clienti possono infatti contattare la ditta recandosi di persona in sede, oppure via mail o in alternativa per mezzo del sito internet (www.bertuzzimacchineagricole.it), dove è disponibile il negozio online. Qui sono disponibili tutti i prodotti che l’azienda vende: dai ricambi per i macchinari agricoli all’antinfortunistica passando per gli attrezzi da officina. In più, nel giro di breve tempo, Bertuzzi Macchine Agricole avrà anche un proprio spazio sulla piattaforma Amazon. Un’espansione che ha consentito alla ditta asolana di allargare enormemente il proprio mercato di riferimento: non solo la provincia di Mantova o le zone limitrofe, ma anche tutta l’Europa fino all’Asia. Di recente infatti la ditta di Castelnuovo ha perfezionato alcune vendite destinate al Pakistan, dove la merce è stata spedita ed è giunta a destinazione. A breve inoltre, con la fine dell’inverno e l’avvicinarsi della primavera, è in partenza pure il servizio di noleggio a breve termine, che consentirà ai clienti di avere a disposizione quella strumentazione che viene utilizzata solamente pochi giorni all’anno senza necessariamente investire ingenti somme di denaro. Nell’ambito del servizio di noleggio breve, saranno disponibili anche attrezzature per giardinaggio e piccola edilizia; in tale ambito verranno organizzati anche i corsi per il conseguimento dei patentini per il noleggio delle piattaforme Ple, dei mezzi di movimento terra, dei trattori e dei mezzi telescopici. «Si tratta di un’innovazione su cui puntiamo molto – spiega Nicolò Orsini: stiamo lavorando bene con soddisfazione dei nostri clienti. La nostra ditta può contare su dipendenti con esperienza e dipendenti decisamente più giovani, così da coprire a 360 gradi tutte le richieste che di volta in volta ci arrivano».