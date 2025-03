CSS Villa Carpaneda Centro Diurno Anziani: un luogo di socializzazione e cura per i nostri cari

Il centro diurno integrato offre un servizio a carattere semi residenziale per persone autonome o parzialmente autonome, fornendo loro un valido supporto alle attività della vita quotidiana

RODIGO – Il Centro Socio Sanitario Villa Carpaneda rappresenta un polo di eccellenza del territorio mantovano e vanta una significativa esperienza in ambito socio assistenziale.

La cura delle persone, la sensibilità e la massima attenzione nei confronti delle famiglie, caratterizzano da sempre la mission di Villa Carpaneda a Rodigo.

Tra i servizi offerti in ambito assistenziale dal CSS, il Centro Diurno per anziani situato all’interno del parco di Villa Carpaneda, in una palazzina dedicata, da anni offre un servizio di assistenza diurna alle persone anziane del territorio. Il centro diurno integrato offre un servizio a carattere semi residenziale per persone autonome o parzialmente autonome, fornendo loro un valido supporto alle attività della vita quotidiana.

Il Centro Diurno fornisce inoltre occasioni di relazione e socializzazione, alleviando, in alcuni casi, situazioni di isolamento o solitudine di cui soffrono molti anziani. I pasti conviviali, le attività ludiche o ricreative e la ginnastica dolce sono tutti elementi che concorrono al benessere dell’anziano e a rendere le giornate in compagnia piacevoli e stimolanti. La frequenza al centro diurno è da concordare con la Direzione, che è sempre disponibile ad incontrare le esigenze delle famiglie. Il centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17:30. Qui di seguito i servizi principali:

• Ristorazione: colazione, pranzo e merenda

• Attività ludico–educative e di socializzazione

• Assistenza specialistica medico, infermieristica e fisioterapica

• Riabilitazione cognitiva

• Psicologo per consulenze e diagnosi precoce di demenza

• Terapie non farmacologiche

Oltre al Centro Diurno, il CSS VILLA CARPANEDA offre i seguenti servizi:

• Residenze Sanitarie Assistenziali

• Nucleo Alzheimer

• Centro diurno integrato

• Rsa aperta (assistenza domiciliare) e cure domiciliari

• Cure intermedie

• Hospice

• Riabilitazione ambulatoriale aperta al pubblico (in convenzione SSN o in solvenza).

Per informazioni sui servizi offerti, orari, disponibilità e per accedere al Centro Diurno Anziani, contattare il Servizio Accoglienza del CSS VILLA CARPANEDA al 0376 650201.

E-mail info@villacarpaneda.it

www.casadiriposovillacarpaneda.it