Biblioteca Pastore, bilanci e progetti per il futuro: spazio agli studenti

CASTIGLIONE – La Biblioteca Comunale di Palazzo Pastore traccia un primo bilancio delle attività 2020 e apre il 2021 con tante conferme ed alcune importanti novità. Le attività ordinarie proseguono senza sosta: la biblioteca garantisce l’apertura per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato al momento rimane chiusa in osservanza alle disposizioni nazionali. Gli studenti possono accedere alle sale studio della biblioteca in totale sicurezza, prenotando la postazione tramite l’app Timify; le restrizioni riguardanti l’accesso hanno limitato l’affluenza di pubblico ma non hanno fermato i prestiti. I libri possono essere prenotati tramite telefono, via mail e dal sito OPAC della Provincia di Mantova, e ritirati dopo la conferma di disponibilità.

L’emergenza sanitaria ha indirizzato i bibliotecari verso una maggiore promozione delle risorse digitali, con corsi di formazione online e con la partecipazione in video di alcuni autori, come nel caso del progetto “Ti presto lo scrittore”; per garantire la tempestività e la continuità delle comunicazioni e delle informazioni, la Biblioteca ha implementato l’uso dei social, in particolare delle pagine Facebook e Instagram, che sono state utilizzate anche per gli spettacoli in streaming dedicati ai bambini nel periodo natalizio, e alle letture teatrali dedicate i ragazzi in occasione del “Giorno della Memoria” e del “Giorno del Ricordo”.

Per dare seguito ai pluriennali rapporti con le scuole del territorio e ai progetti di promozione alla lettura, non potendo ospitare i bambini e i ragazzi nella sede di Palazzo Pastore, è stato proposto il progetto “Ti presto una valigia di libri” realizzando delle bibliografie tematiche e consegnando i libri alle insegnanti, che hanno poi proseguito il lavoro in classe.

Continua anche l’attività del Gruppo di Lettura adulti, il prossimo appuntamento sarà ancora online all’inizio di marzo; è in corso l’ottava edizione del concorso “Volo tra le righe”, che quest’anno ha coinvolto maggiormente i ragazzi anche nella scelta dei testi da leggere. Con l’arrivo della primavera riprenderanno le letture all’aria aperta dedicate ai bambini dai 3 agli 8 anni, nel giardino della biblioteca.