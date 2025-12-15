Natale solidale a Sustinente con scuole e Comune

SUSTINENTE – Non si può dire che a Sustinente manchi una mentalità solidale e il dato non può che inorgoglire l’amministrazione comunale che, attraverso il vicesindaco Anna Zecchini, ha rimarcato il buon risultato di alcune iniziative di solidarietà che sono state attuate in questi giorni di avvicinamento al Natale da parte soprattutto delle scuole e con un coinvolgimento anche dei genitori. La prima iniziativa, conclusasi nei giorni scorsi, è stata promossa dalla scuola primaria del comune rivierasco, con una raccolta di giochi e materiali da destinare ai piccolissimi pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale di Pieve di Coriano. Iniziativa che il Comune ha sostenuto partecipando con la giunta alla consegna del materiale. A seguire il banchetto natalizio delle mamme della scuola dell’infanzia. «Una settimana ricca di belle iniziative grazie all’impegno di genitori e insegnanti delle nostre scuole – ha dichiarato la vicesindaco sustinentese – Piccoli grandi gesti che parlano di comunità, cura e solidarietà. Grazie di cuore a tutte e tutti.