Borgo Virgilio, la minoranza al Comune: “Non abbassi la guardia sul tema ambientale”

BORGO VIRGILIO – La questione ambientale, legata principalmente all’inquinamento, continua a tenere banco a Borgo Virgilio. Già la scorsa settimana il gruppo consigliare di minoranza, “Partecipazione e Responsabilità”, aveva richiamato l’amministrazione comunale ad «un’azione più incisiva» nel fare rispettare l’ordinanza di divieto nelle ore notturne per i mezzi pesanti sulla Cisa e la Romana, che ieri ha nuovamente ribadito la necessità di non abbassare la guardia sul tema. «Anche se gli sforzi dell’ente sono giustamente concentrati sulla pandemia, non si può ignorare che il territorio comunale è stato e sarà ancora alle prese con l’inquinamento dell’aria nei centri abitati a causa del traffico, come peraltro dimostrano le recenti indagini dell’Arpa e le emissioni degli stabilimenti Frati e Novellini (per quest’ultimo è in corso il rinnovo della autorizzazione Arpa): una situazione che va monitorata costantemente». Il capogruppo Gino Mori torna quindi sulla recente intervista che il sindaco Francesco Aporti aveva rilasciato al nostro giornale. «Ci saremmo aspettati un accenno alle situazioni succitate; infine, vista la assenza di riferimento al Sito di Interesse Nazionale dei laghi di Mantova per il quale il Comune di Borgo Virgilio è parte in causa, sollecitiamo un maggiore impegno riguardo alla difesa dei laghi vista anche la stretta relazione con il recupero del Forte di Pietole, uno dei progetti principali su cui sindaco e maggioranza stanno puntando».

Matteo Vincenzi