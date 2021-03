Sciopero alla Gls: l’azienda accoglie le richieste dei lavoratori

SAN GIORGIO – Per ora la situazione sembra rientrata, con l’intervento dell’azienda, ma è chiaro che le parti sociali sono comunque in attesa di vedere che, effettivamente, le istanze sollevate dai lavoratori sono state accolte: nella giornata di ieri lavoratori in sciopero – tutti gli 88 attualmente in organico – alla Gls di Sa Giorgio Bigarello. Lo sciopero, indetto da Fit Cisl Asse del Po (e che ieri ha ricevuto il supporto anche da parte di Potere al Popolo), è arrivato a conclusione di una protesta sulle condizioni dei lavoratori che facevano capo a una delle aziende in subappalto.

Come hanno spiegato da Fit Cisl, Gls ha appaltato la gestione del personale a un’ulteriore azienda, la You Log che ha poi subappaltato il tutto ad altre cinque aziende: tolte tre con rispettivamente 8, 6 e un lavoratore, la parte del leone era recitata da due ditte, co in carico rispettivamente 48 e 25 dipendenti; e proprio su quest’ultima si è concentrata la protesta dei lavoratori raccolta da Fit Cisl Asse del Po: in sostanza le accuse nei confronti di questa azienda andavano dalla gestione degli orari, ai pagamenti sugli straordinari, alla corretta applicazione del contratto di lavoro fino alla questione turni di consegna che sarebbe stata insostenibile per i lavori stessi anche in un’ottica di sicurezza. Ieri la notizia che Gls avrebbe richiamato l’azienda in subappalto al rispetto di determinati parametri; ma non è escluso – ci hanno detto da Fit Cisl – che la stessa Gls possa cambiare fornitori.