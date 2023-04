Borgo Virgilio – Sicurezza, nuove telecamere nei parchi pubblici

Borgo Virgilio Per la sicurezza di Borgo Virgilio, e in particolare per i giardinetti pubblici, sono in arrivo nuove telecamere. Ad annunciare l’implementazione del piano per il monitoraggio del territorio è il sindaco Francesco Aporti, soddisfatto anche per il finanziamento di 90mila euro ottenuto dal ministero dell’Interno.

«Somma che aggiunta agli altri 90mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione porta a 180mila euro il totale a disposizione per la fornitura e la posa delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza nei nostri parchi comunali».

I siti individuati, di concerto con la Centrale operativa di Polizia locale, si trovano a Cerese, Pietole, Borgoforte e Romanore. Trattasi di spazi verdi e luoghi di passaggio che con i nuovi occhi elettronici saranno maggiormente sorvegliati.

Come si può evincere dall’elenco, gli impianti saranno collocati in modo da salvaguardare il patrimonio pubblico nelle aree che, per loro peculiarità, sono maggiormente soggette ad atti vandalici o di degrado.

«Elementi di deterrenze e prevenzione, ma propedeutici anche al rispetto del decoro urbano, quindi di parchi, aree di ritrovo e monumenti», osserva il primo cittadino.

Durante la redazione del progetto è stata valutata attentamente la direttiva ministeriale sui sistemi di videosorveglianza urbana e in particolare quanto presente nella piattaforma della videosorveglianza integrata e quanto definito nel documento tecnico annesso. Sono stati effettuati gli opportuni raffronti fra le caratteristiche tecniche degli apparati già esistenti e installati e quelli previsti nella presente proposta di ampliamento del sistema.

L’architettura generale del sistema utilizza una infrastruttura digitale per il trasporto dei segnali generati dalle videocamere.

«Per assolvere questa funzionalità, l’impianto assicurerà alte performance e disponibilità continua.

Il sistema richiesto utilizza infatti una tecnologia che consente espansione modulare ed un’integrazione immediata con eventuali altri servizi presenti o futuri».

Aporti è quindi tornato sugli ultimi episodi di vandalismo segnalati in alcuni luoghi di Cerese.

«Grazie alle telecamere che avevamo installato in precedenza siamo riusciti ad individuare i possibili responsabili, anche se resta l’amarezza per la loro mancanza di rispetto verso luoghi a disposizioni di tutti».