Bozzolo – Approvato il bilancio 2022: determinante il recupero Imu

Bozzolo Durante l’ultima seduta di consiglio comunale l’amministrazione di Bozzolo ha approvato il bilancio consuntivo 2022, illustrato dall’assessore Rossano Davide Vitale. «Gli equilibri degli indici finanziari e di indebitamento – si legge sulla relazione di bilancio – dimostrano una notevole attenzione alla gestione amministrativa ed economica conseguita attraverso l’analisi prospettica dei capitoli di bilancio e la programmazione oculata degli investimenti». A tal riguardo, per quanto concerne le entrate correnti l’amministrazione segnala: «Le entrate evidenziano introiti relativi alla tassazione in linea con lo scorso anno e con quanto programmato a preventivo: quanto programmato e quanto incassato ha difatti riscontrato una variazione in positivo di 700 euro rispetto all’entrata di 722 euro. Di rilievo il recupero di Imu arretrate e provenienti dagli scorsi anni: tale recupero si attesa a circa 119mila euro contro i 107mila del 2021. Si rileva ulteriormente un aumento dei fitti attivi da 52.400 euro a 64mila euro mentre risulta migliorabile il gettito relativo alla Polizia locale». Anche per quanto riguarda le spese correnti, l’amministrazione si dice positiva: «Anche per le spese correnti – continua la relazione di bilancio consuntivo – la percentuale di impegni e pagamenti risulta essere virtuosa. I capitoli delle utenze e in particolare le spese derivanti dall’illuminazione pubblica hanno subito importanti rialzi a causa dell’aumento del costo delle materie prime: solo il capitolo illuminazione pubblica è passato da 150mila euro nel 2021 a 255mila nel 2022. Il capitolo istruzione evidenzia invece l’incremento delle utenze e il costo dei servizi ausiliari all’istruzione dovuti alla mancanza del servizio garantito, storicamente dalle suore. Il capitolo beni culturali accoglie il più importante investimento in realizzazione tra il 2022 e il 2023 relativo al bando Borghi Storici che a tal riguardo comprende: il restauro delle mura Gonzaghesche per 807.800 euro, la ristrutturazione di porta San Martino per 288.400 euro e altre voci connesse al settore culturale. Il capitolo trasporti e mobilità evidenzia un esborso per le asfaltature pari a 63.300 euro, la realizzazione delle piste ciclabili (300mila euro per le Mura e oltre 600mila euro per la realizzazione di Bozzolo- Romprezzagno) e infine l’acquisto di attrezzature per la viabilità per 35mila euro. Le missioni di spesa inerenti il sociale sono sempre cospicue; da evidenziare la spesa di 34mila euro per l’erogazione di contributi in favore di persone bisognose, i 9mila euro dedicati ai buoni pasto e i trasferimenti all’Unione per i pagamenti relativi a giovani, persone disabili, anziani e bisognosi per un totale di circa 400mila euro».