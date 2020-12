Bozzolo – Ospedale sempre più green: installati i pannelli solari

BOZZOLO L’ospedale don Mazzaolari di Bozzolo abbraccia il green: installati, infatti, sui tetti dei reparti dei sistemi fotovoltaici e sostituiti i pluviali di gronda, da tempo ammalorati e transennati. Un’azione che va sempre più un’idea di energia autoprodotta.

Un intervento importante nell’ottica di un potenziamento, già in atto, del nosocomio bozzolese recentemente scelto anche quale centro per l’effettuazione di tamponi Covid. Soddisfatto dell’intervento il Comune che tramite il sindaco Giuseppe Torchio ha ringraziato il direttore generale Stradoni, il direttore dell’ospedale Paiola ed il responsabile tecnico Leo Traldi. «Molte sono le occasioni di confronto con la realtà sanitaria ma, dopo le drammatiche vicende della pandemia, che hanno colpito pesantemente Bozzolo, è bello poter registrare attenzione al nostro nosocomio ed ai programmi di investimento. Sarebbe molto importante che la nostra struttura, baricentrica tra i vari ospedali del territorio, dopo l’esperienza dei tamponi covid, potesse diventare centro per la somministrazione dei vaccini, non solo influenzale, come già avviene, ma anche anticovid».