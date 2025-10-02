Urla e spintoni ai clienti del “Carrefour”: il Questore ha emesso 4 divieti di accesso alle aree tra le piazze 80° Fanteria e Cavallotti

MANTOVA – In esito ai servizi di controllo della Polizia di Stato nelle zone calde della città, ed in particolare davanti ai centri commerciali cittadini, il Questore di Mantova ha emesso quattro provvedimenti di Dacur (Daspo urbano) nei confronti di altrettanti soggetti, italiani e con numerosi precedenti a loro carico, che si sono resi ripetutamente protagonisti di comportamenti all’esterno del supermercato “Carrefour”, di piazza 80° Fanteria, che hanno destato preoccupazione ed allarme nella cittadinanza, quali urla e spintoni nei confronti dei clienti del supermercato, nelle zone tra piazza 80° Fanteria e piazza Cavallotti.

Il DACUR è un provvedimento amministrativo con cui il Questore dispone il divieto d’accesso alle aree urbane, impedendo, in particolare, a chi si è reso responsabile di gravi disordini, l’accesso ai pubblici esercizi aventi come attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai locali di pubblico intrattenimento ubicati in una determinata zona della città.

Nello specifico la misura applicata ai 4 individui vieterà loro di accedere, e anche solo di stazionare, per un anno presso tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e ristoranti situati in Piazza 80^ Fanteria, in Piazza Cavallotti, via Aldo Moro, corso della Libertà nel comune di Mantova.

La Polizia di Stato, nell’ottica di garantire la pacifica convivenza ed il senso di sicurezza percepito dalla popolazione, continuerà, con il concorso anche delle altre forze dell’ordine, a monitorare tutte quelle situazioni che possono generare turbative, valutando l’immediata emissione dei provvedimenti amministrativi del caso, volti ad impedire il ripetersi di simili episodi.