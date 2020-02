Calcio a 5 serie A – Il Kaos Mantova cerca il bis a Catania

Mantova Clima disteso e fiducia ritrovata in casa Mantova. Dopo la vittoria di martedì sera contro l’Eboli al NeoLu, il Kaos di mister Pino Milella torna in campo questa sera a Catania alle 20.30 per la sfida contro il Meta Bricocity. Sfida tosta, contro una squadra che è in piena zona playoff, con 6 punti in più dei biancorossi. I siciliani arrivano però dalla sconfitta di Genova, mentre il Mantova è a caccia del bis di vittorie dopo le sei sconfitte consecutive. In casa Mantova a suonare la carica è il ds Cristiano Rondelli, che sarà al fianco della squadra in questa lunga trasferta. Tornare a casa con dei punti sarebbe davvero prezioso. «Sarebbe quasi un miracolo – precisa il ds biancorosso -. Per noi quella di questa sera sarà una gara difficilissima. Potrebbero esserci delle defezioni e la squadra potrebbe risentirne». Cabeça ha la febbre, ma dovrebbe partire comunque. Acciacchi anche per Dimas e Parrel, i due protagonisti della sfida di martedì sera. «Sono dei giocatori preziosi per noi. Martedì sono tornati a ruggire e la squadra ne ha beneficiato. Approccio alla gara perfetto e soprattutto non si sono visti cedimenti. Questo significa che la squadra ha fatto passi in avanti importanti». Milella chiede continuità. Rondelli gli fa da eco. «Ora arrivano sfide delicate, contro squadre che lottano per obiettivi importanti. Anche contro Pescara sarà una partita delicata. Idem quella successiva contro l’Avellino. La verità – continua – è che ora si decide la stagione. Con queste gare possiamo capire davvero dove potremo arrivare». E Rondelli non vuole smettere di sognare. «Siamo al primo anno di serie A. Stiamo facendo un percorso importante e ora ci siamo impantanati un attimo. Siamo in ripresa. Abbiamo conquistato le Final Eight di Coppa Italia, che non vediamo l’ora di giocare; e se poi dovessero arrivare anche i playoff per lo scudetto, sarebbe davvero il top».

Zona playoff che al momento è ad appena 3 punti di distanza. Nel frattempo, però, il Mantova dovrà anche guardarsi alle spalle. Domani si giocherà Ostia Lido-Petrarca Padova, match delicato che interessa anche al Mantova. «L’Ostia sta davvero molto bene. E’ in risalita e chi rischia di più è il Padova. Sarà una bella lotta. Noi daremo il massimo in ogni gara – conclude Rondelli – per cercare di coronare un sogno».

LA 22ª GIORNATA

VENERDI’

Meta Catania-Kaos Mantova 20.30

Cmb Grassano-Lynx Latina 20.00

SABATO

Came Dosson-Avellino 16.00

Colormax Pescara-Genova 18.30

Feldi Eboli-Real Arzignano 20.00

Real Rieti-Cybertel Aniene 20.30

Lido di Ostia-Petrarca Padova 18.00

DOMENICA

Pesaro-Acqua&Sapone 16.30