Braciere acceso per scaldarsi: quattro ricoverati

PONTI SUL MINCIO Quattro persone in ospedale a Castiglione per un principio di intossicazione da monossido di carbonio sprigionatosi da un braciere che era stato acceso in casa per scaldarsi. Si tratta del bilancio di due distinti episodi che si sono verificati nella notte tra venerdì e ieri, entrambi a Ponti sul Mincio.

In pratica nel corso della notte due distinte famiglie si sono trovate alle prese con le conseguenze di un principio di intossicazione. I residenti nelle due abitazioni infatti per scaldarsi avevano deciso di accendere una sorta di braciere dal quale però, nel giro di poco tempo, ha iniziato a sprigionarsi monossido di carbonio. I residenti – prima una famiglia e poi l’altra – nel giro di poco tempo hanno iniziato ad accusare malori, rendendosi immediatamente conto che qualcosa non andava.

Dato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Desenzano, i vigili del fuoco di Castiglione e i carabinieri. I vigili del fuoco nel giro di breve tempo sono riusciti a guadagnare l’interno delle abitazioni coivolte e, con tutte le precauzioni del caso, sono riusciti a soccorrere i residenti. Tra un’abitazione e l’altra – i due episodi sono comunque distinti l’uno dall’altra – sono rimaste coinvolte cinque persone: quattro sono finite in ospedale a Castiglione e sono già state dimesse.