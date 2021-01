Solferino, Bignotti: “Accertamento Tasi mai realizzato”

SOLFERINO Non si chiude l’attacco del sindaco Germano Bignotti nei confronti della minoranza, accusata ieri di aver commesso errori nell’ambito di alcuni accertamenti Imu e Tasi risalenti ad anni fa. “Facciamo fatica – afferma il sindaco – a comprendere il significato della comunicazione ricevuta dal Comune via mail del 18marzo 2019 che recitava testualmente: ‘Buongiorno, come da accordi intrapresi nell’incontro avvenuto il giorno 01/03/2019 tra il nostro commerciale Nicola Sartea, il sindaco Gabriella Felchilcher e la responsabile ufficio tributi Silvana Vergna, confermiamo che non si procederà alla lavorazione relativa alle verifiche Tasi per l’anno d’imposta 2014’. Non crediamo – afferma Bignotti – si trattasse della volontà di non trattare un argomento spinoso come un accertamento Tasi proprio a poche settimane dalle elezioni. Sicuramente ci sarà un’altra spiegazione. Di certo tutta questa vicenda non costituisce un bel regalo di Natale per qualche ignaro contribuente”.