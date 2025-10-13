Brucia la casa: 92enne salvato dai vicini. Niente da fare per il suo cane. Abitazione inagibile

POGGIO RUSCO Si è rifugiato al primo piano della sua abitazione perché al piano terra si era sviluppato un incendio. A salvare un 92enne sono stati due suoi vicini di casa marocchini che con una scala a pioli sono saliti al primo piano della casa e lo hanno poi aiutato a scendere. I due stranieri avevano sentito l’anziano gridare per chiedere aiuto e non hanno esitato ad agire in attesa dei soccorsi che nel frattempo erano stati allertati. E’ successo oggi poco prima delle 11 in via Bagna 1, località Stoppiaro nel comune di Poggio Rusco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Suzzara e i loro colleghi di Castelmassa, i carabinieri e i mei del 118. L’anziano, che è rimasto praticamente illeso, ha anche chiesto l’intervento di un’ambulanza veterinaria per il suo cane, un doberman che purtroppo è stato trovato morto. La casa è stata dichiarata inagibile. Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio.