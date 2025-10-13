Il medico di famiglia di Porto Giada Tamalio dal 27 ottobre cessa l’attività e subentra r Francesco Dolce

PORTO MANTOVANO – A partire da lunedì 27 ottobre, la dottoressa Giada Tamalio cesserà l’attività di medico di medicina generale con incarico provvisorio nel Comune di Porto Mantovano. L’ultimo giorno lavorativo della dottoressa sarà venerdì 24 ottobre. Dal lunedì successivo, tutti i pazienti attualmente in carico alla dottoressa Tamalio saranno automaticamente affidati al dottor Francesco Dolce, anch’egli medico incaricato provvisorio. Il dottor Dolce riceverà presso l’ambulatorio di Via Fratelli Kennedy 73/D, a Porto Mantovano. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 091 9860600. Non è necessario effettuare alcuna scelta o procedura: il passaggio avverrà in automatico. Gli orari di ricevimento del dottore sono consultabili online, nella sezione “Medici di medicina generale e pediatri”. Per ulteriori chiarimenti, è disponibile il numero verde gratuito 800 318 318, consigliato per la sua rapidità ed efficienza.