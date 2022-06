Calcio serie C – Mantova, due settimane al raduno. Bisogna stringere i tempi sul mercato

Mantova Bocche cucite in viale Te. Ma non è per forza un segnale negativo. Del Mantova che sarà si conosce ancora troppo poco, ma la sensazione è che il mercato biancorosso sia vicino a una svolta sul fronte delle entrate. I nomi più caldi restano i soliti: Marco Tumminello per il reparto offensivo e Alberto De Francesco per il centrocampo. L’arrivo del primo è legato, come noto, alla situazione di Monachello. La dirigenza sembra essere orientata a non andare oltre e puntare su Tumminello, ma allo stesso tempo attende una risposa dal giocatore siciliano. Un intrigo di mercato che entro giovedì per forza di cose dovrà risolversi. Se davvero Monachello non sarà più una pista percorribile, è probabile che Tumminello possa essere annunciato già nella giornata di venerdì. Le parti sembrano aver già trovato una quadra, ma il timore che possa esserci un rilancio da parte di altre squadre c’è. Lo stesso vale per De Francesco, giocatore molto gradito a mister Corrent per il centrocampo. Entro giovedì, poi, sarà annunciato il rinnovo di Pilati. Definita la conferma del difensore, potranno quindi essere incastrati anche gli altri tasselli della difesa, che sarà completamente rivoluzionata. Tra i possibili rinforzi ci sono Iotti dell’Ancona e Ghislandi, giovane di prospettiva dell’Atalanta, convocato da Gasperini anche per una gara di Champions League.

Giorni caldi anche per altre trattative che il Mantova potrebbe imbastire da qui a breve. L’intenzione di viale Te è quella di formare una squadra equilibrata, che possa contare su un reparto avanzato di qualità. Tumminello, se sarà in grado di rilanciarsi come ha fatto Monachello in biancorosso, potrebbe essere un giocatore in grado di fare la differenza. Ancor di più se viene inserito un giocatore come Floriano, che però attenzione, resta solo una suggestione. Per quanto riguarda i giovani del Verona, dalle rive dell’Adige rimbalza la voce che mister Cioffi potrebbe puntare sul giovane Terraciano. Il Mantova era già stato informato sull’intenzione da parte dell’Hellas di portare il difensore in ritiro con la prima squadra, per poi lasciarlo ai biancorossi, ma il neo tecnico degli scaligeri, ed ex difensore del Mantova, lo considera un elemento su cui puntare. Si vedrà quindi durante il ritiro estivo se il giocatore saprà giocarsi le sue chance. Pierobon e Yeboah, invece, saranno subito a disposizione di Corrent. Si spera dunque che a breve da viale Te arrivi qualche ufficialità, anche perchè tra due settimane esatte inizierà il raduno. L’11 luglio sono fissate le visite mediche e poi i primi allenamenti in città che serviranno per carburare in vista del ritiro a Storo. Prima della partenza dovrebbe esserci la presentazione ufficiale di mister Corrent.

Tommaso Bellini