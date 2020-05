Aperture pomeridiane degli sportelli di ASST Mantova

MANTOVA

Dal 4 maggio, a seguito del DPCM 26/4/2020, sono previste la riapertura di attività produttive, servizi di trasporto e misure per la mobilità dei cittadini in condizioni di sicurezza; Regione Lombardia ha disposto inoltre la possibilità di un graduale ampliamento dell’erogazione di prestazioni ambulatoriali non procrastinabili.

In relazione a tali nuove condizioni ASST ha disposto l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico, in fascia pomeridiana, dei servizi di front office nella città di Mantova.

La valutazione sulle nuove fasce di apertura tiene conto dell’esigenza di evitare una concentrazione di pubblico che impedirebbe la regolamentazione degli accessi secondo le norme di sicurezza e in particolare il distanziamento.

A partire da lunedì 4 maggio e fino a nuove disposizioni, gli sportelli osserveranno i seguenti orari:

CUP Ospedale di MANTOVA

lunedì – martedì – giovedì dalle 8 alle 18 (orario continuato)

mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13

sabato chiuso.

CUP Poliambulatorio via TRENTO

lunedì – martedì – giovedì dalle 8 alle 17

mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13

sabato chiuso.

Si raccomanda di limitare l’accesso agli sportelli utilizzando i nuovi canali di prenotazione messi a disposizione dall’Azienda: contattare lo 0376 201704 nelle fasce orarie corrispondenti alle aperture del Cup o inviare una mail all’indirizzo: cup.mantova@asst-mantova.it

Per informazioni su appuntamenti già fissati per visite ed esami è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: Mantova 0376 201443 – 0376 435415 – 0376 435416

Gli sportelli scelta revoca ed esenzioni nella Sede Territoriale di via Trento

lunedì – martedì – mercoledì- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

giovedì dalle ore 8.30 alle 16 (orario continuato)

sabato chiuso

Si raccomanda di limitare l’accesso agli sportelli utilizzando i nuovi canali di informazione messi a disposizione dall’Azienda: contattare i numeri 0376/435569; 0376/435570 nelle fasce di apertura degli sportelli o inviare una mail all’indirizzo: gestioneassistiti.mantova@asst-mantova.it