Canneto – Dalla Pro Loco contest fotografico sulle migliori maschere

CANNETO L’associazione Pro loco “La Fonte” della terra dei vivai ha ideato un contest fotografico riassuntivo del Carnevale 2021. Per partecipare è facilissimo: basta pubblicare una foto in maschera sulla propria pagina social (facebook o instagram) inserendo il tag @prolocolafontecanneto. I giovani volontari dell’associazione la ricondivideranno subito nelle storie dell’associazione di promozione del territorio cannetese. Fantastici premi aspettano i vincitori delle categorie: bimbo mascherato, bimba mascherata, coppia mascherata, famiglia mascherata e nonni mascherati. Per partecipare al contest fotografico c’è tempo fino a domenica 28 febbraio per condividere la propria maschera. Si tratta di una iniziativa che il sodalizio cannetese ha organizzato per coinvolgere i cittadini dal momento che, considerata la situazione sanitaria, non è stato possibile organizzare il Carnevale come in un qualsiasi altro anno passato.