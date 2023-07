Lavori alla rete fognaria di via Sauro: modifiche temporanee alla viabilità e sosta anche nelle vie Santi Martiri e dell’Angelo

MANTOVA Continuano da parte di Aqa Srl, del gruppo Tea, i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Sauro. Per consentire gli interventi vi saranno alcune temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle strade interessate da cantiere.

Da mercoledì 19 luglio, fino alla conclusione dei lavori, si terrà la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Nazario Sauro compreso tra viale Risorgimento e vicolo dell’Angelo. Il cantiere per la riqualificazione della rete fognaria interesserà anche il tratto compreso tra via Santi Martiri e via dell’Angelo.

Via Santi Martiri, durante i lavori, diventerà a doppio senso di marcia con ingresso e uscita da via Acerbi. Potranno transitare solamente i veicoli dei residenti delle vie Santi Martiri e Nazario Sauro. L’accesso, infatti, sarà consentito solo a chi è diretto ai passi carrai e alle abitazioni.

Durante gli interventi vi saranno delle modifiche temporanee anche alla sosta che verranno segnalate da apposita cartellonistica. Si segnala che sono stati istituiti due spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili all’incrocio tra via Sauro e via Santi Martiri.

In via dell’Angelo, invece, verrà invertito il senso unico di marcia che diventerà da via Acerbi verso via Nazario Sauro. Anche qui vi sarà la modifica temporanea di sosta dei veicoli.

I residenti/domiciliati di queste zone interessate da cantiere potranno richiedere ad Aster il rilascio di pass gratuito per la sosta nelle aree a parcometro.

Si fa presente che saranno sempre garantiti l’accesso pedonale alle abitazioni e la fruibilità dei marciapiedi.

Nell’area interessata dai lavori verrà posizionata la cartellonistica di cantiere e la segnaletica relativa alle modifiche della circolazione e della sosta.