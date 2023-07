Canneto – Iniziati i lavori per la rimozione della copertura in eternit al cimitero

Canneto sull’Oglio Sono cominciati presso il cimitero comunale di via 4 novembre, i lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione e la sostituzione totale delle attuali coperture in eternit con materiali più idonei e sicuri. L’importante intervento sarà inoltre l’occasione per effettuare ulteriori interventi di manutenzione atti a sanare altre croniche criticità del complesso cimiteriale, quali, ad esempio, la chiusura dei loculi rimasti aperti e l’istallazione di sistemi dissuasori per disincentivare la presenza di volatili all’interno del camposanto. L’impresa vincitrice del bando pubblico di gara si è aggiudicata i lavori per una somma pari a circa 224mila euro, di questi ben 187mila saranno a carico di Regione Lombardia, grazie ad un contributo a fondo perduto ottenuto dal Comune. Risorse indispensabili per dare corpo ad un vasto programma di ammodernamento e riqualifica del patrimonio pubblico senza gravare in modo eccessivo sulla cittadinanza. «L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia -, soddisfatta per essere riuscita a intercettare i contributi necessari alla concretizzazione di un intervento di bonifica indispensabile, è certa che tutti i cittadini cannetesi, nell’apprezzare la riqualificazione di uno dei luoghi più cari alla nostra comunità, sapranno offrire la massima collaborazione e comprensione per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi nei prossimi mesi per la presenza del cantiere». Il cantiere, fermo restando il rispetto delle norme generali di sicurezza, sarà programmato ed attuato in maniera tale da cercare di garantire comunque la fruibilità dei luoghi al fine di consentire la visita ai propri cari defunti da parte dei cittadini.

Paolo Zordan