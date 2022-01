Canneto sull’Oglio, domenica si celebra il Patrono della Comunità parrocchiale San’Antonio Abate e la Giornata del Ringraziamento

CANNETO SULL’OGLIO La Comunità parrocchiale celebra domenica la “Festa del Ringraziamento di Sant’Antonio Abate”, titolare della parrocchia e patrono dei lavoratori della terra. Il programma prevede la celebrazione della santa messa solenne alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è organizzato anche quest’anno dalla sezione di Canneto sull’Oglio della Federazione provinciale Coldiretti di Mantova in collaborazione con la Parrocchia e il Gruppo Chitarre dell’Oratorio. Nel corso della messa verranno offerti all’altare dagli agricoltori e vivaisti cannetesi alcuni cesti con i doni del lavoro della terra e si terrà la benedizione simbolica dei fedeli e dei lavoratori della terra. Al termine della cerimonia religiosa quest’anno a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso non si svolgerà la tradizionale benedizione simbolica da parte del parroco di Canneto don Alfredo Rocca dei mezzi agricoli e degli animali domestici nella piazzetta Martiri ed Eroi nei pressi dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” e nemmeno il tradizionale momento di ristoro per riscaldarsi e fare festa insieme nei pressi dell’Oratorio parrocchiale con vin brulè e prodotti tipici locali della Valle dell’Oglio preparati dalle donne delle aziende agricole cannetesi. Anche l’atteso pranzo sociale degli agricoltori aperto a tutta la cittadinanza, a cura di Avis Canneto, presso il Teatrino Parrocchiale anche quest’anno non verrà effettuato a causa del Covid.

Paolo Zordan