Dieci nuovi casi. Nel Mantovano ora sono 3245 da inizio pandemia

MANTOVA Una decina di nuovi contagi che fanno salire a 3245 il numero complessivo di casi di coronavirus dall’inizio della pandemia nel Mantovano. Così come oggi, domenica 31 maggio, è salito a 690 il numero delle vittime nella nostra provincia, dove si è contato un nuovo decesso. In un raffronto di dati relativi agli ultimi 30 giorni la nostra provincia è quella della Lombardia in cui si è registrato il minore incremento di casi di pazienti positivi al coronavirus: 170 per un aumento percentuale del 5,1%.