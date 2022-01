Castiglione delle Stiviere, sabato l’incontro ‘Dal primo Centro-Sinistra agli anni di piombo’ con il prof. Marco Cuzzi dell’Università Statale di Milano a palazzo Menghini

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nell’ambito della rassegna “La storia in prima persona – La Repubblica degli Italiani, dalla nascita ai primi anni ‘90” si terrà domani alle 10 presso palazzo Menghini di via Cesare Battisti 27, l’incontro sulla storia contemporanea a cura del prof. Marco Cuzzi del dipartimento studi storici dell’Università Statale di Milano dal titolo “Dal primo Centro-Sinistra agli anni di piombo”. I tre lustri affrontati (1963-1978) riguardano da un lato le riforme strutturali dell’alleanza governativa tra PSI e DC, le tensioni sociali, politiche e generazionali del 1968-69, la guerra civile giovanile degli anni Settanta e la strategia della tensione come reazione sia al periodo riformista sia alla stagione delle proteste. Gli anni di piombo e il terrorismo, che coincidono con la grande crisi economica del dopo 1973 si concludono con l’omicidio Moro e l’inizio della crisi del sistema partitico tradizionale. L’incontro si terrà in presenza e in ottemperanza delle norme di sicurezza sanitaria, i posti saranno limitati, con l’obbligo di esibire il Green Pass e dell’uso della mascherina protettiva.

Paolo Zordan