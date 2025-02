Cantiere agli sgoccioli per la torre di Rivarolo: ad aprile il taglio del nastro

RIVAROLO – Si trovano in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione del centro storico di Rivarolo Mantovano e più in particolare di palazzo Pretorio e della torre dell’orologio. Come specificato dall’amministrazione comunale nei prossimi mesi, aprile e maggio, si concluderanno le operazioni di recupero che interessano la copertura del Pretorio, lasciando così spazio all’inizio dei lavori della facciata. Al pari di ciò dopo la conclusione del rifacimento delle mura esterne sono in corso di svolgimento le operazioni che interessano l’interno della torre dell’orologio, la cui conclusione è stimata in primavera sempre ad aprile, tenendo naturalmente conto delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere il normale svolgimento dei lavori. Oltre alla riqualificazione del centro storico l’amministrazione comunale sta provvedendo in queste settimane a rendere più sicuro il passaggio lungo una delle vie centrali e più trafficate del paese, via Mazzini con la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati e illuminati. Al contempo, lungo il percorso che porta al vicino territorio di Casteldidone sono stati inseriti dei rallentatori con l’intento appunto di contrastare l’alta velocità lungo dei tratti spesso frequentati da pedoni e biciclette. Tutti gli interventi sono stati finanziati con le risorse che il Comune di Rivarolo Mantovano è riuscito ad aggiudicarsi grazie alla candidatura a bandi pubblici.