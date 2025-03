Carabinieri e Vigili del fuoco salvano un’anziana caduta in casa durante la notte

SAN BENEDETTO PO Alle 9,30 odierne la pattuglia della Stazione di San Benedetto Po interveniva in quella via della Resistenza nr. 40, a seguito della segnalazione di una signora che, insospettitasi di non aver sentito la vicina di casa, temeva il peggio.

La richiedente l’intervento, una signora 65nne, chiamava il 112 in quanto la sua vicina di casa non rispondeva né al campanello, né al telefono.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, chiedevano l’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco di Suzzara nonché un’ambulanza del 118.

I VV.FF. entravano nell’abitazione mediante la rottura di una finestra, notando l’anziana proprietaria di casa riversa a terra nel bagno. La stessa, chiedendo aiuto, riferiva ai soccorritori che era caduta a terra alle 3 di notte, non riuscendo più ad alzarsi in piedi. La stessa riferiva di aver urlato chiedendo aiuto, ma nessuno aveva sentito. La stessa, ammalata e con problemi di deambulazione, grazie al tempestivo intervento congiunto dei Carabinieri e Vigili del Fuoco, veniva salvata e trasportata presso l’ospedale civile di Pieve di Coriano