Lombardia, assessore Comazzi visita il Parco Oglio Sud

MANTOVA Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, ha visitato oggi la sede del Parco Oglio Sud a Calvatone, accolto, tra gli altri, dal presidente del Parco Stefano Beltrami e dalla vice presidente Rossana Lucini, dal direttore Carlo Brambilla, dai membri del consiglio di gestione, dal presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e dai sindaci dei Comuni compresi all’interno dei confini della riserva.

“Il Parco Oglio Sud – ha dichiarato Comazzi – rappresenta una delle gemme naturalistiche della Lombardia: un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica, ricco di biodiversità, dove convivono e coesistono felicemente agricoltura, aree golenali e boschi fluviali. Regione Lombardia è al fianco di queste realtà e continuerà a sostenerle, affinché diventino sempre più luoghi di tutela ambientale e siano frequentati e vissuti dalle comunità che vi abitano e da un numero crescente di visitatori”.

Comazzi ha ricordato inoltre che nell’ambito del triennio 2025-2027 Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 4,9 milioni di euro per il potenziamento delle strutture e dei servizi all’interno dei parchi regionali e delle riserve naturali. Al Parco Oglio Sud spetterà un contributo di 221 mila euro, destinato alla messa in sicurezza del Centro Parco “Cascina Tezzoglio” (secondo stralcio).

“Queste risorse – ha aggiunto Comazzi – sono un segnale concreto della nostra attenzione. Sostenere i parchi significa investire sulla qualità della vita delle comunità locali e sulla salvaguardia del nostro patrimonio naturale.”