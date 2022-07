Casalmaggiore – Bando nuovo ponte: in corsa aziende anche dall’America

Casalmaggiore Provincia di Parma a lavoro per valutare l’ammissibilità alla gara delle varie ditte che si sono presentate al bando per la realizzazione del nuovo ponte sul Po di Casalmaggiore: struttura che, come ormai ben noto, andrà a sostituire quella attuale la cui vita è ormai breve dopo i lavori di messa in sicurezza realizzati negli scorsi anni. Nulla di ufficiale ma sarebbero numerose le ditte presentatesi alla gara d’appalto.

Dovrebbero essere rese note la prossima settimane le aziende che si sono candidate per realizzare il nuovo ponte sul Po di Casalmaggiore: la gara di appalto si è chiusa lo scorso 29 giugno. Nulla di ufficiale, dunque, ma da alcune indiscrezioni parrebbe che in Provincia l’umore sia buono: i numeri, infatti, segnerebbero un buon interesse da parte di diverse ditte, anche da fuori confine (parrebbe si siano candidate anche aziende europee ed, addirittura, americane).

Aziende tra cui i tecnici della Provincia dovranno fare una prima selezione fino ad individuare quella vincitrice cui sarà assegnata la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del ponte: opera che si aggirerebbe intorno a 1,2mln di euro.