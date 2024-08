Calcio Coppa Italia – Il Mantova espugna Sassari (1-2) e si qualifica. Ora il Lecce

SASSARI La stagione del Mantova comincia con una vittoria. Nel turno preliminare di Coppa Italia i biancorossi hanno espugnato Sassari battendo 2-1 la Torres e guadagnandosi la qualificazione al primo turno. Mantova cinico nel primo tempo, grazie ai gol di Trimboli al 14′ e Fiori al 20′. Qualche brivido nella ripresa e sardi in rete con Goglino al 74′. Finisce comunque in gloria: il Mantova affronterà il Lecce allo stadio Via del Mare lunedì 12 agosto alle ore 18.30 con diretta televisiva su Italia Uno.

La cronaca

Dallo stadio Vanni Sanna di Sassari, gli aggiornamenti di Torres-Mantova. Il match è valido per il turno preliminare di Coppa Italia. In caso di parità al 90′, per decretare la qualificata si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà in trasferta il Lecce, lunedì 12 agosto alle 18.30.

TORRES-MANTOVA 1-2

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca (75′ Diakitè), Giorico, Brentan (64′ Mastinu), Liviero (46′ Guiebre); Varela, Scotto (64′ Goglino); Fischnaller (75′ Zambataro). A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Masala, Idda, Nunziatini, Sanat, Verducci. All.: Greco.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser (75′ Muroni), Burrai, Trimboli (75′ Aramu); Galuppini (64′ Bragantini), Mancuso (64′ Mensah), Fiori (64′ Ruocco). A disp.: Sonzogni, Botti, Solini, Bani, Debenedetti, Radaelli, Fedel, Artioli, Cella, Demaio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini (assistenti: Franco di Padova e Santarossa di Pordenone).

RETI: 14′ Trimboli, 20′ Fiori, 74′ Goglino

NOTE: Ammoniti: Dametto, Burrai, Guiebre, Antonelli, Giorico, Redolfi. Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 3′ + 4′.

Secondo tempo

94′ Finisce qui. Mantova qualificato.

91′ Ammonito Redolfi.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Affiora la stanchezza in entrambe le squadre.

88′ Ci prova Muroni da lontano, palla alta.

84′ Mantova pericoloso con Bragantini dalla lunga distanza. Zaccagno è pronto.

79′ Lampo di Ruocco e grande parata di Zaccagno! Il Mantova torna a dare segni di vita.

77′ Varela fa venire i brividi a Festa! Palla fuori di poco, ma è un momento difficile per il Mantova.

75′ Doppio cambio su entrambi i fronti. Nel Mantova Possanzini fa uscire i centrocampisti Wieser e Trimboli, inserendo Muroni e Aramu.

74′ Accorcia le distanze la Torres. A firmare l’1-2 è proprio il neoentrato Goglino, che dal limite si libera di Brignani e sorprende Festa.

67′ Ammonito Antonelli.

64′ Due cambi anche per la Torres, e tra questi c’è Scotto.

64′ Possanzini cambia tutto il tridente: fuori Galuppini, Mancuso e Fiori; dentro Bragantini, Mensah e Ruocco (quest’ultimo accolto dagli applausi dei suoi ex tifosi)

61′ La Torres risponde con Zecca, ma anche in questo caso il tiro è debole e Festa fa buona guardia.

60′ Bella progressione di Fiori che appoggia a Wieser, ma la conclusione dell’altoatesino è debole.

56′ Occasione anche per Fischnaller che manca il tempo. Momento di massima pressione per la Torres, che prova a riaprire la partita.

54′ Torres vicinissima al gol con Dametto, la cui conclusione sugli sviluppi di un corner sfiora il palo.

52′ Avvio di ripresa piuttosto vivace. Prima Guiebre e poi Trimboli mettono apprensione agli avversari. Il tiro del biancorosso è respinto da Zaccagno.

50′ Ammonito il neoentrato Guiebre per fallo su Burrai.

48′ Occasione per Scotto che però non centra lo specchio e la palla termina alta.

46′ La ripresa inizia con un cambio tra i sardi: fuori Liviero, dentro Guiebre.

Primo tempo

45′ + 3′ Finisce qui il primo tempo. Il Mantova va al riposo con un netto 2-0 a favore. A tra poco per la ripresa.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Pasticcio in area della Torres. L’errore di Zaccagno non viene però sfruttato dal Mantova, finchè l’arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco.

39′ Tiro altissimo di Antonelli. La Torres sembra sfiduciata.

37′ Cartellino giallo per Burrai, punito per un fallo sulla trequarti.

34′ Conclusione di Dametto dalla lunga distanza, nessun problema per Festa.

30′ La Torres reclama un rigore per un presunto atterramento subìto da Varela in area, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

28′ Ancora pericoloso il Mantova con un doppio intervento provvidenziale del portiere Zaccagno. Biancorossi padroni del campo.

24′ La Torres reagisce e conquista il primo corner della partita. Nel frattempo viene ammonito Dametto.

20′ RADDOPPIO DEL MANTOVAAAAAAAAAA!!!!!!!! Ha segnato Fiori. Azione da manuale dei biancorossi, finalizzata dal numero 11 che da due passi infila il portiere.

18′ Altra occasione per i biancorossi con Redolfi di testa che sfiora il palo. Il Mantova sta legittimando il vantaggio.

14′ GOOOOOOOOOOOLLLLLL DEL MANTOVAAAAAAAA. A segno Trimboli, che raccoglie un assist di Mancuso e all’altezza del dischetto beffa Zaccagno.

12′ Ancora Mantova in avanti con Fiori che comincia a prendere le misure dei difensori avversari. Sull’azione però c’è un tocco di mano di Mancuso.

9′ Il Mantova si fa vedere con un cross di Burrai spizzato da Mancuso, il pallone però attraversa l’area ed esce.

8′ Sardi più intraprendenti in questo avvio di partita.

7′ Punizione dal limite dell’area per la Torres, ma sugli sviluppi l’azione sfuma.

5′ Torres in avanti con Giorico che cerca Varela ma allunga troppo il passaggio.

4′ Il gioco è rimasto fermo a lungo per un duro intervento su Burrai. Ora la partita è ripresa.

Pre-gara

Torres in maglia rossa e blu, Mantova in biancorosso. Si comincia.

Nella Torres, schierata con il 3-4-2-1, spicca l’ex biancorosso Gigi Scotto, capitano dei sardi e in campo dal primo minuto.

Oltre 120 tifosi mantovani sugli spalti dello stadio Vanni Sanna di Sassari.

Per la prima gara ufficiale della stagione, Possanzini sceglie l’usato sicuro. Nell’undici iniziale un solo giocatore nuovo: Mancuso. L’ex Monza sarà al centro dell’attacco con Galuppini e Fiori (preferito all’ex Ruocco) ai lati.