Istituto Consolare Internazionale: Mantova fortifica i rapporti con la Croazia grazie all’operato del presidente provinciale Fabio Negri

Il tributarista, titolare del Centro Servizi di Bozzolo, ha avuto la nomina ad interim, unitamente all’avvocato Alfredo Addonizio di Milano, per gestire la Presidenza della delegazione Ici del Veneto

MANTOVA – – Continua senza soste l’attività del tributarista mantovano Fabio Negri. Oltre agli innumerevoli impegni nell’ufficio di via Bonoldi a Bozzolo dove, coadiuvato da una ventina di impiegate, tutte sotto l’esperto coordinamento del padre Tiziano, riceve quotidianamente clienti e richiedenti consigli e consulenze.

In più Fabio Negri assolve al compito di delegato per la provincia di Mantova assegnatogli dal presidente nazionale dell’Ici (Istituto Consolare Internazionale) Mauro Broda. Con passione e costanza si dedica all’obiettivo dell’Istituto per promuovere e consolidare l’inserimento di imprese italiane in quei paesi stranieri in cui la competenza, l’esperienza, la tecnica e il dinamismo delle nostre maestranze sono particolarmente necessarie e richieste.

Notevoli i contatti con le aree africane con l’obiettivo, dichiarato in numerose occasioni anche dal Governo Meloni, di creare occupazione in quei territori allo scopo di frenare il fenomeno dell’immigrazione incontrollata portando a quelle popolazioni opportunità di lavoro e reddito. Dando seguito alle imprese in quei paesi dove già c’è operatività quali Malta e Croazia. Per quest’ultima area affacciata sul Mediterraneo ci sono accordi in fase di sviluppo con il Console generale Stjepan Ribic, tramite una antica conoscenza da parte del barone Marco Talacchia con la consorte croata Nobildonna Daniela Ruzicic. Un forte interesse per i mercati del Mercosur a partire dall’Argentina e Santo Domingo con attenzione al Centro Asia, Uzbekistan in particolare sul mercato del Vietnam e cinese.

La prospettiva di aprire una delegazione a Zagabria si inserisce in analoghe iniziative in Albania, Polonia, Romania e Spagna creando con queste Nazioni un progetto sociale e umanitario chiamato “Via della Pace” in parallelo con la “Via della Seta” di tipo economico e imprenditoriale.

Il presidente nazionale dell’Ici Mauro Broda ha recentemente aumentato i compiti del dottor Negri affidando a lui e all’avvocato Alfredo Addonizio di Milano la gestione congiunta ad interim della Presidenza della delegazione Ici per la Regione Veneto.

Proprio a Verona nei giorni scorsi Negri ha presenziato ad un importante convegno intitolato RelazionExpo 2025 per celebrare il valore delle relazioni puntando al protagonismo delle imprese. All’interno dello storico palazzo della Gran Guardia, dove si è parlato dell’eccellenza italiana nel settore aerospaziale, Negri si è incontrato con Giorgio Aldighieri che, oltre ad essere Ambasciatore aziendale, è esperto di internalizzazione e valorizzazione del made in Italy e consigliere diretto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Appare evidente a questo punto come il connubio con l’Istituto Consolare Internazionale abbia imboccato la strada giusta per raggiungere gli obiettivi, le finalità e gli intenti dell’Istituto guidato da Fabio Negri per la provincia mantovana e veronese e dal presidente Mauro Broda, a livello nazionale ed internazionale.

Broda attraverso una sua nota specifica «il forte interesse ad iniziare e interagire con le Amministrazioni ed associazioni del territorio per fare protocollo d’intesa finalizzato a dare il nostro contributo per aiutare e sostenere le Piccole Medie industrie della provincia nel dare loro la possibilità di trovare o rafforzare la presenza nei mercati esteri di loro riferimento e la ricerca di opportunità verso nuovi mercati. Stiamo preparando un calendario promozionale – continua Mauro Broda – con eventi utili finalizzati alla promozione del Made in Mantova verso mercati esteri oltre a quelli di nostro riferimento diretto. Eventi dedicati ai settori dell’agroalimentare, soprattutto per quelli di eccellenza come formaggi, salumi, vini, dolci, eccetera. Includendo gli ambiti della moda e della meccanica. L’ICI predisporrà servizi operativi con assistenza completa a partire dall’Ufficio Estero in Outsourcing messo a disposizione per dare ad un costo accessibile la possibilità di organizzare l’azienda con la loro produzione proiettandola in Paesi d’interesse, supportando l’impresa nell’organizzazione del progetto promozionale, nell’individuazione degli strumenti per la realizzazione, nell’aiuto per le certificazioni, la registrazione del brand, per il supporto finanziario, per la contrattualistica e molto altro. Eventi destinati anche ai settori della cultura e dell’arte del turismo, per far conoscere tutte le bellezze italiane e soprattutto quelle regionali che il Paese Italia offre. Quindi produzioni e territorio della provincia mantovana con il valore aggiunto dell’arte, della storia, della cultura di cui è ricca».