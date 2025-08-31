Casalmaggiore – Rotaract, consegnate le targhe “Un diavolo per capello”

CASALMAGGIORE Sono state consegnate le targhe di ringraziamento ai parrucchieri coinvolti nel progetto “Un diavolo per capello”.

Dal 2022 l’associazione Rotaract Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta Phf è impegnato in un service a favore dell’associazione “Un angelo per capello”, realtà promotrice di un progetto per la creazione di parruche inorganiche da donare ai pazienti oncologici che vivono in situazioni di fragilità economica.

Nel mese di luglio, quindi, il sodalizio dell’Oglio Po ha conferito alcune targhe come segno di riconoscimento nei confronti dei parrucchieri del territorio coinvolti nella nobile iniziativa. «Con questo gesto – dichiara il presidente Valeria Goi – desideriamo esprimere concretamente la nostra gratitudine a quei professionisti che, con grande sensibilità e pronta disponibilità, hanno aperto le porte dei loro saloni al meritevole progetto di solidarietà portato avanti dalla Onlus pugliese ed appoggiato dal nostro sodalizio a partire dal 2022, grazie ai miei predecessori Christian Soldi e Sebastiano Fortugno.

I risultati così significativi raggiunti in questi tre anni – prosegue Goi – non sarebbero stati possibili senza l’efficace tramite tra noi e le donatrici rappresentato da Ateneo Parrucchieri, Cristina Benass – hairstylist & beauty project, Sara Acconciature, Just Parrucchieri e Storti Brunella Coiffeur.

Siamo lieti, inoltre, di divulgare la notizia che, nei mesi scorsi, una nostra concittadina ha potuto beneficiare dell’attività di servizio, facendo richiesta di una parrucca ed ottenendola».

Alle consegne hanno preso parte anche il rappresentante distrettuale eletto del distretto Rotaract 2050 e Vicepresidente del consesso rotaractiano casalasco-viadanese-sabbionetano, Sebastiano Fortugno, il Prefetto Mattia Festa e i soci Elena Bocchi, Christian Soldi, Giuseppina Criscuolo e Giuseppe Fortugno.