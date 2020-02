Ep Produzione e Comune donano mille borracce all’istituto Galilei

OSTIGLIA Da questa settimana al liceo “Galileo Galilei” di Ostiglia sarà vietato l’utilizzo di acqua in bottigliette di plastica. EP Produzione, in collaborazione con il Comune di Ostiglia, ha donato all’istituto mille borracce in alluminio, consegnate ieri mattina a tutti gli studenti e al personale (insegnanti e Ata), per avviare il percorso BenEssere all’interno della scuola e sensibilizzare sui consumi e comportamenti quotidiani “ecosostenibili”. A consegnare le borracce c’erano il capo della centrale EP Produzione di Ostiglia, ing. Marco Bertolino e il sindaco di Ostiglia, Valerio Primavori.

In linea con il claim #abbicura che racchiude diverse iniziative sviluppate dall’azienda per la sicurezza e la sostenibilità ambientale, EP Produzione intende così promuovere una campagna contro l’utilizzo della plastica monouso a salvaguardia dell’ambiente. Questa iniziativa rientra tra le azioni mirate volte a promuovere la cura della salute, della sicurezza e dell’ambiente non solo nel luogo di lavoro ma come abitudine comportamentale. «Ringrazio il sindaco di Ostiglia e l’istituto Galilei per averci coinvolto – ha commentato Marco Bertolino – come realtà industriale teniamo molto a promuovere all’interno del sito il rispetto dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro. Quando il Sindaco ci ha avanzato questa proposta, l’abbiamo accolta con piacere, quale modo per essere parte di questa comunità e partecipare alla vita del territorio». «Sono felice quando si realizzano progetti di questo tipo – ha aggiunto il sindaco – in funzione della collaborazione e di sensibilità verso il territorio in cui viviamo. La donazione delle borracce e il loro utilizzo è un atto concreto in questa direzione».

La preside del liceo, Lucia Scolaro, ha presentato l’iniziativa quale parte dei molteplici progetti dell’istituto inserito nella realtà di una comunità e che si rivolge ai ragazzi non solo nell’ambito della scuola ma anche all’esterno, nelle loro abitudini quotidiane in famiglia e nella società.