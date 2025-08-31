Calcio Serie B – Mantova-Pescara, Possanzini: “I ragazzi non hanno mai mollato”. Fiori: “Bellissimo segnare sotto la Te”

MANTOVA Prima gioia in stagione per il Mantova che, dopo la sconfitta di Monza, torna a gioire contro il Pescara davanti ai suoi tifosi. A fine gara mister Davide Possanzini si porta a casa i tre punti e la prestazione dei suoi, nonostante qualche brivido di troppo. «È stata sia una bella serata, che partita. Come mi aspettavo. Il Pescara è stato molto aggressivo venendoci a prendere uomo a uomo. Ci sono stati tanti duelli ed errori, ma dal canto nostro siamo stati bravi a gestirla nonostante qualche sbavatura di troppo. Quello che ci ha fatto vincere è stata la voglia di non mollare mai. I ragazzi hanno sempre spinto, come gli avevo chiesto. Per sistemare le cose tecniche e tattiche c’è tempo. Oggi era importante la risposta della testa. E ha funzionato. Ci tenevamo a fare bene soprattutto dopo le due sconfitte. Ci mancava la gioia e sono contento sia arrivata. È stata una sfida scorbutica. Bravi tutti».

Nella ripresa però il Pescara ha rischiato di vanificare quanto di buono fatto nel primo tempo. «Non è stato un calo di concentrazione – conclude Possanzini – . Siamo scesi in campo bene, poi però abbiamo incassato il gol sul loro primo tiro in porta. È normale che qualche fantasma ricompaia. Ma ho visto una grande risposta da parte dei ragazzi. Dobbiamo lavorare sul ridurre il tempo di reazione tra il gol incassato e la reazione».

Il Mantova riparte con una vittoria dall’enorme peso specifico contro il Pescara e a firmarla è Antonio Fiori, autore del gol del definitivo 2-1. L’attaccante biancorosso non nasconde l’emozione: «È stato bellissimo segnare sotto la Curva Te, nel momento in cui stavamo pareggiando. Non potevo chiedere di meglio a questa giornata». Inevitabile il tema del dualismo con Caprini e Ruocco, gli altri esterni d’attacco della rosa: «Non c’è rivalità ma collaborazione. Siamo in tre, tutti forti, e il mister fa le sue scelte. In allenamento ci stimoliamo a vicenda per dare sempre qualcosa in più. L’importante è restare positivi e aiutarsi per fare il salto di qualità». Sul piano personale Fiori si sente in crescita: «L’anno scorso ho sbagliato qualche gol, ma io sono sempre lo stesso. Spero solo di fare meglio e di essere più concreto. Peccato per la doppietta mancata di poco, ma abbiamo creato tanto e dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni, perché gli avversari sono sempre pronti a punirti». Un Fiori più maturo, consapevole e determinato: «So cosa mi aspetta in Serie B, conosco meglio le difese e posso ancora crescere. Ma sono sulla strada giusta».