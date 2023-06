L’aiuto di Bondeno per la Romagna

GONZAGA Due camion ricolmi di acqua, generi alimentari e prodotti per l’igiene personale sono partiti questa mattina per raggiungere il Comune alluvionato di Faenza e prestare soccorso ai numerosi cittadini romagnoli toccati dalla disgrazia. Due convogli che oltre a raccogliere risorse di prima necessità faranno avere al territorio colpito, il supporto e la solidarietà di aziende, associazioni, cittadini e autorità del gonzaghese, del mogliese e del suzzarese.

La raccolta di generi alimentari e di prodotti per la persona è stata attiva dalle associazioni Bunden in piasa, Fc Bondeno, Acli e dalle attività Bar Trattoria Lety, Royal Pig, Condor insieme alla speciale collaborazione offerta da Pigozzi Lucio autotrasporti e Progetto Ambiente; questi ultimi hanno infatti messo a disposizione i due camion volti al trasporto di acqua, generi alimentari e prodotti per l’igiene. Alla raccolta hanno poi preso parte cittadini e famiglie; il giorno prima della partenza i volontari e il parroco don Luigi Righettini si sono ritrovati davanti ai due mezzi per inaugurare il viaggio verso i territori alluvionati. Dell’amministrazione erano presenti il sindaco Elisabetta Galeotti, il vicesindaco Carla Ferrari, l’assessore all’ambiente Massimiliano Sacchi e i Carabinieri della compagnia di Gonzaga.