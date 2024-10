Casaloldo: officina e panificio, due nuove attività storiche

CASALOLDO Nei giorni scorsi al MaMu di Mantova, il segretario generale della Camera di Commercio Marco Zanini e l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, con i consiglieri regionali Paola Bulbarelli, Alessandra Cappellari e Marco Carra, hanno premiato le cinquantatré nuove attività storiche della provincia di Mantova riconosciute nel 2024. Fra loro anche due attività di Casaloldo: l’Officina Filippini e il Panificio Bertani, premiate alla presenza del sindaco Emma Raschi. La prima attività risale al dopoguerra quando Filippini inizia ad aggiustare biciclette. La sua dedizione viene trasmessa al figlio Giulio, che si specializza anche nella riparazione di motocicli. Negli anni Cinquanta, Giulio presenta al comune il progetto per la costruzione di un grande capannone con vetrine sulla strada, che diventerà la sede ufficiale. Attualmente Mauro, il figlio di Giulio, porta avanti la tradizione di famiglia, dove ha sviluppato la sede con il prolungamento del capannone specializzandosi nel settore automobilistico. Lo storico Panificio Bertani invece produce generi di panetteria e pasticceria in generale, oltre al commercio al dettaglio di alimenti, prodotti per l’igiene e pulizia della casa e della persona. Il fondatore Giovanni ha avviato l’attività nel 1978, mentre il figlio Luigi è subentrato nel 2003.